Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Марипова на пост премьера

Главу кабмина избрали единогласно.

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Улугбека Марипова на должность премьер-министра страны. Указ о назначении чиновника уже подписан президентом республики Садыром Жапаровым. Известно, что за кандидатуру политика местные депутаты проголосовали единогласно. Также народные избранники одобрили состав и структуру нового кабинета министров.

Улугбек Марипов рассказал, что он сокращает количество министерств и ведомств в целях экономии. В новом правительстве Киргизии останется 12 министерств и один государственный комитет. Ранее их было практически в два раза больше. Чиновник ликвидировал 28 агентств, комитетов, служб, инспекций и фондов. В частности, Финансовая полиция войдет в состав МВД, как и регистрационная служба. В Министерство финансов и экономики войдут налоговая и таможенная службы.

Напомним, что состав кабмина Киргизии на 60 процентов изменился. Должности сохранили глава Госкомитета по национальной безопасности Камчыбек Ташиев, вице-премьер Артем Новиков, управляющие Минздравом и МВД. Некоторые посты были упразднены руководством.

Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации.

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