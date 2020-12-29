Садыр Жапаров рассказал, что будет вести многовекторную политику.

Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации, которая возникла после протестов в октябре прошлого года. Об этом Садыр Жапаров сообщил во время собственной инаугурации, которая проходила в здании государственной филармонии. Глава республики уточнил, что теперь страна будет вести многовекторную политику, которая укрепить отношения со стратегическими партнерами.

Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям - Казахстану и Узбекистану Садыр Жапаров, президент Киргизии

Напомним, что после оглашения результатов парламентских выборов в Киргизии начались протесты. Сторонники оппозиционных партий, которые не прошли в парламент, начали митинговать. Это привело к стычкам с правоохранительными органами. Активисты захватили здание парламента, в котором также находится администрация президента. Пострадавшими считаются более 1,2 тысяч человек, один погиб. После этих демонстраций правительство ушло в отставку.

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность.

Видео: YouTube / AKIpress news