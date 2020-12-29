Политик принес присягу.

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. Трансляция торжественной церемонии инаугурации ведется по государственному телеканалу. Мероприятие проводится в здании филармонии. Туда внесли государственные символы - нагрудный знак и штандарт главы страны. Политик прошел вдоль выстроенных шеренг военнослужащих Национальной гвардии. Этот момент сопровождался выступлением местных чтецов эпоса "Манас".

Жапаров зачитал текст присяги. Ему вручили штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента. В текущем году власти Киргизии решили отказаться от праздничного банкета после церемонии в целях экономии бюджетных средств.

Церемония приведения президента к присяге впервые проводится в филармонии. Ранее она проводилась либо в государственной резиденции "Ала-Арча", либо в здании президентской администрации. Перенос инаугурации связан с удобством граждан, так как около 80 приглашенных - обычные люди, которым проще добраться до здания филармонии. Церемония также транслируется на большом экране на центральной площади столицы Киргизии.

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