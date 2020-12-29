Жапаров: русский язык в Киргизии сохранит статус официального

Новый президент Киргизии дал интервью российским журналистам.

Садыр Жапаров заявил, что русский язык в Киргизии сохранит статус официального. Об этом новый избранный президент республики рассказал журналистам телеканала "Россия-24".

Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус Садыр Жапаров, президент Киргизии

Политик рассказал, что после распада Советского Союза РФ и Киргизия стали близкими союзниками. Он уточнил, что сейчас отношения между государствами - как между "двумя братьями", поэтому он собирается продолжить высокие дипломатические отношения с Москвой. По словам президента республике, все население понимает, что без России придется очень тяжело. Жапаров заверил, что РФ остается для Киргизии главным геополитическим и экономическим партнером.

Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19.

Видео: YT / Россия 24