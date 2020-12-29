Опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии. Утром 16 января местный Центральный избирательный комитет огласил результаты голосования. Известно, что бюллетени подсчитывались ручным способом. После подсчета 100 процентов бюллетеней, с 79,23 процентами голосов избирателей лидерство присуждено кандидату Садыру Жапарову.
В ЦИК уточнили, что за Садыра Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек. На втором месте с 95 тысячами голосов (6,8 процентов избирателей) расположился Адахан Мадумаров.
Напомним, что в Киргизии выборы главы государства состоялись в январе 2021 года. При этом явка населения составила менее 40 процентов. Одновременно граждане выбирали на референдуме усиление формы правления президента в республике.
Жапаров считает, что ближайшее время ситуация в Киргизии стабилизируется.
Фото: Pixabay.com
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