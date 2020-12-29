Лидером голосования признан кандидат Садыр Жапаров.

Опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии. Утром 16 января местный Центральный избирательный комитет огласил результаты голосования. Известно, что бюллетени подсчитывались ручным способом. После подсчета 100 процентов бюллетеней, с 79,23 процентами голосов избирателей лидерство присуждено кандидату Садыру Жапарову.

В ЦИК уточнили, что за Садыра Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек. На втором месте с 95 тысячами голосов (6,8 процентов избирателей) расположился Адахан Мадумаров.

Напомним, что в Киргизии выборы главы государства состоялись в январе 2021 года. При этом явка населения составила менее 40 процентов. Одновременно граждане выбирали на референдуме усиление формы правления президента в республике.

Жапаров считает, что ближайшее время ситуация в Киргизии стабилизируется.

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