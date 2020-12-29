По мнению президента республики, народ устал от волнений.

Садыр Жапаров считает, что ближайшее время ситуация в Киргизии стабилизируется. Об этом новый президент республики рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Политик рассчитывает на то, что после проведенных выборов несанкционированные акции протеста не будут происходить. Глава государства уточнил, что меньшинство должно уважать выбор большинства.

Народ устал от волнений и сделал свой выбор. Поэтому митингов в ближайшее время в стране быть не должно Садыр Жапаров, президент Киргизии

Напомним, что 10 января в стране проводились досрочные выборы на пост президента. Также в этот день граждане выбирали форму правления в Киргизии - президентскую или парламентскую. На должность главы государства претендовали 17 кандидатов. Согласно официальной информации ЦИК, Жапаров набрал 79% голосов избирателей по результатам обработки бюллетеней на 98% участков. За переход к президентской форме правления высказались более 80% населения.

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Видео: YT / Россия 24