На заседании присутствуют 99 депутатов из 132.

Парламент Армении начал обсуждать отмену военного положения. Днем 26 ноября депутаты собрались на внеочередное заседание. В нем принимают участие не только представители оппозиции, но и правящая партия "Мой шаг". В общей сложности на собрании зарегистрировались 99 человек из 132.

На данный момент парламентарии согласились дать слово во внеочередном порядке генеральному секретарю Минобороны Армении Артуру Саркисяну. После этого по просьбе руководителя фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в заседании объявлен перерыв.

Напомним, что военное положение в стране действует с 27 сентября. Ситуация связана с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Отмена режима позволит активистам из оппозиции активировать процесс отставки премьер-министра Армении, а также легально проводить акции протеста.

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Видео: YouTube / Parliament of Armenia