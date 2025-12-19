Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на 90 дней

На Украине внесен законопроект о продлении сроков по инициативе президента.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на территории Украины еще на срок в 90 дней. В настоящее время на официальном сайте местного парламента зарегистрированы проекты с соответствующей инициативой. В случае одобрения депутатами, военное положение и мобилизация будут продлены, начиная с 3 февраля 2026 года.

Напомним, что Владимир Зеленский 30 октября подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, в срок до 3 февраля следующего года. В стране с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день глава соседнего с Россией государства подписал указ о всеобщей мобилизации.

Фото: YouTube / Офіс Президента України