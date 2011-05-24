Глава Украины сообщил, что хотел бы, чтобы по вопросу поддержки проголосовали законодатели.

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с американским президентом-республиканцем стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения президента США Дональда Трампа ему недостаточно.

Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, встречался с американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом во Флориде. Лидер Белого дома говорил о том, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, однако Вашингтон точно поможет региону с этим вопросом. Глава Украины по итогам встречи в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

