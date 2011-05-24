Глава Украины видит компромисс в виде создания там Свободной экономической зоны (СЭЗ).

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом вновь отказался от вывода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса. Такой комментарий иностранный политик сделал в рамках интервью местным журналистам с телеканала FOX News. Глава соседнего с Россией государства публично допустил отвод армии из подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, чего от Киева требуют Вашингтон и Москва, однако потребовал "зеркального" отвода российских войск.

Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков 12 декабря допустил, что на Донбассе со временем не будет "ни российских, ни украинских" войск, однако там разместится Росгвардия и все, что нужно для соблюдения порядка на территории.

