Глава Украины уточнил, когда страна сможет провести выборы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не отменит военное положение в случае прекращения вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал украинский политический лидер в комментарии местным журналистам из новостного агентства "Укринформ".

Объясняя невозможность быстрого проведения парламентских и местных выборов, Зеленский сказал, что после подписания соглашения не может быть сразу отменено военное положение - оно продлится еще несколько месяцев. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что ранее власти с Банковой улицы в 2024 году отменили выборы главы государства. Чиновники сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Российский политический лидер Владимир Путин публично говорил о том, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в киевском режиме остается местный парламент (Верховная Рада) и ее председатель. В начале декабря 2025 года Владимир Зеленский после слов американского коллеги=республиканца Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заметил, что готов изменить внутренне законодательство для проведения голосования. Уже даны поручения депутатам по разработке документа, позволяющего провести выборы в срок от 60 до 90 дней.

