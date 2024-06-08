Соглашение будет юридически обязательным, а его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Дональдом Трампом.

Всеобщая мобилизация населения на украинской территории может продолжиться даже после заключения мирного соглашения с Москвой. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в комментарии местным журналистам. Он также указал на все 20 пунктов мирного соглашения, которые обсуждаются делегациями переговорщиков. Политический лидер добавил, что в настоящее время власти с Банковой улицы в качестве альтернативы мобилизации граждан рассматривают проведение таких мероприятий в другом формате. В частности, насильственная украинская мобилизация станет "частичной". Самым сложным пунктом документа глава Украина назвал территориальный вопрос. Один из вариантов — Россия выходит с территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях боевые действия заканчиваются там, где бойцы будут находиться на момент подписания соглашения. Власти из США предложили по теме собственный компромисс. Речь идет о создании на Донбассе и Новороссии свободной экономической зоны (СЭЗ). В том случае, если Москва и Киев не смогут достичь согласия по формуле "стоим там, где стоим", то СЭЗ может быть принята только через всенародный референдум. При данном сценарии развития событий Украина собирается вынести на голосование народа весь документ целиком.

В перечень из 20 пунктов документа попали такие принципы, как подтверждение суверенитета Украины, Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения, гарантии безопасности. Дополнительно речь идет о численности ВСУ в размере 800 тысяч человек для мирного времени. Кроме этого США, НАТО и Европа предоставят киевскому режиму гарантии безопасности по примеру Пятой статьи устава НАТО. Устанавливается, что в случае "вторжения России" на Украину со стороны международных союзников будет дан военный ответ и восстановлено санкционное давление. При этом Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых государственных законах. Киевский режим станет членом Европейского союза в определенный срок. В настоящее время украинские власти стремятся зафиксировать конкретную дату вступления Украины в региональное сообщество.

Следующим пунктом документа является пакет глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении. В частности, дипломаты говорят о создании фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта (ИИ). Правительство Украины сформирует несколько фондов для восстановления территорий с задачей по привлечению туда 800 миллиардов долларов. Также Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с вашингтонской администрацией. В стране будут вводиться образовательные программы в школах, "способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости".

Дополнительно в мирном плане говорится о безъядерном статусе Украины. Запорожская АЭС входит в один их пунктов документа, по которому компромисса пока что добиться не удалось. Представители Белого дома предлагают переговорщикам трехстороннее управление, в котором американцы получат роль ключевого менеджера объекта. Компромиссное предложение Украины говорит о том, что США и Украина будут управлять атомной энергостанцией в доле 50 на 50.

Москва и Киев обязуются не изменять договоренности силой. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности, а кинбурнская коса будет демилитаризована. Стороны также ожидают обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских лиц, детей и политических заключенных домой. Украина должна будет организовать выборы главы государства как можно скорее после подписания соглашения. После того как все стороны согласятся с указанным соглашением, в законную силу немедленно вступит режим полного прекращения огня. Говоря о пункте плана по привлечению денежны средств на восстановление страны, Владимир Зеленский отметил, что деньги будут потрачены только на территории, находящиеся под контролем киевского режима. В предыдущих проектах договора фиксировалось другое видение вопроса.

У Украины будет возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящихся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени — чтобы было указано, что речь идет о территориях, которые под контролем Украины. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский: Украина и США еще не решили вопросы по Донбассу.

