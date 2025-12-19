Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам по делу о мятеже

Хан Док Су признали виновным по ряду уголовных обвинений.

Суд первой инстанции в Сеуле приговорил бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по уголовному делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением высшим руководством страны военного положения в 2024 году. Трансляцию судебного заседания вел местный телеканал YTN. Профильная инстанция сочла, что мужчина являлся одной из ключевых фигур, виновной в мятеже, фабрикации подложных документов, нарушении национального закона о президентских архивах и лжесвидетельстве. Прокуратура просила для фигуранта расследования заключение на срок в 15 лет. На данный момент бывший-премьер взят под стражу. Это произошло впервые в истории азиатского государства.

Премьер-министр должен защищать закон и конституцию, на него возложена ответственность за поддержание демократии. Но он отвернулся от своего долга и принял участие в мятеже, допуская, что он может завершиться успехом. Этим он нанес народу незаживающую рану. речь судьи

Предложение о проведении совещания кабинета министров перед объявлением военного положения в Южной Кореи, по решению суда, было равнозначно участию в мятеже. Экс-чиновнику также вменяется то, что он не стал спорить с решением президента о введении военного положения, несмотря на незаконный характер такой процедуры. Судья уточнил, что Хан Док Су попытался скрыть документы, связанные с военным положением страны, ради собственной безопасности. Фигурант расследования также изготовил и уничтожил подложные документы для того, чтобы процедура по объявлению военного положения в Южной Корее выглядела законной. Дополнительно экс-чиновник солгал в судебной инстанции. При этом суд не поддержал государственные обвиненияпо статье о "помощи лидеру заговорщиков" в виду того, что Хан Док Су выступал в роли ключевого участника, а не рядового исполнителя поручения.

В декабре 2024 года на тот момент президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, за что его впоследствии отстранили от власти. На тот момент Хан Док Су на тот момент занимал должность премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента. Известно, что судебный приговор может быть обжалован, так как система судов общей юрисдикции в Республике Корея состоит из трех уровней.

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы.

Фото: YouTube / MBCNEWS