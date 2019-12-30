Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента

Этот пост занял глава правительства Валерий Бганбу.

Парламент Абхазии назначил на пост исполняющего обязанности президента Валерия Бганбу. За кандидатуру премьер-министра проголосовали все 34 присутствовавших депутата. Об этом пишет "Sputnik Абхазия".

Напомним, 12 января, парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы. Ситуация в стране обострилась после того, как демонстранты, требующие признать результаты президентских выборов в 2019 году недействительными, ворвались в здание администрации. За отставку Хаджимбы также проголосовал парламент республики. Однако сам президент отказался оставить свой пост.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила результаты сентябрьского голосования. Новые выборы назначены на 22 марта.

Ранее мы писали, что вице-президент Абхазии Барциц подал заявление об отставке.

Видео: YouTube / Кабинет Министров Республики Абхазия