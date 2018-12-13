Парковку "Ленты" на Лиговском заблокировали для дрифтеров

Гонщикам придется сменить место для ночного лихачества.

В Московском районе Петербурга прокуратура отреагировала на регулярные жалобы местных жителей. Их раздражали ночные гонки по территории парковки торгового комплекса "Лента". Проверка безопасности территории на Лиговском проспекте выявила, что участок не огражден специальными препятствиями для дрифтеров.

В результате надзорное ведомство обязало руководство "Ленты" обеспечить стоянку комплектами индивидуальных дорожных неровностей. Благодаря обновлению лихачи больше не смогут беспокоить петербуржцев. Теперь внимание правоохранительных органов направлено и на другие места массовых заездов нарушителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты".

Видео и фото: YouTube/Артемий, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб