Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 8:29
0
lesjasap
732
Код вставки плеера

Петербуржец, устроивший дрифт на Исаакиевской площади, понес наказание

0
 
 

Мужчина получил штраф за неподобающую езду по центру города.

Петербуржец, устроивший дрифт от Мариинского дворца и Исаакиевской площади в декабре 2017 года получил административное наказание. Мужчину заставят выплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
 
Об опасном заезде по центре города стало известно благодаря видео, которое выложил сам шофер в аккаунте в Instagram. Тогда видео возмутило общественность.
 
В январе 2018 года 30-летнего автомобилиста осудили за целый раз правонарушений ПДД. Отметим, что ранее водитель не привлекался к ответственности. 
 
Видео: Instagram/richrussiankids
Теги: дрифт , исаакиевская площадь , наказание , штраф
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5