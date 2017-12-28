Петербуржец, устроивший дрифт на Исаакиевской площади, понес наказание

Мужчина получил штраф за неподобающую езду по центру города.

Петербуржец, устроивший дрифт от Мариинского дворца и Исаакиевской площади в декабре 2017 года получил административное наказание. Мужчину заставят выплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Об опасном заезде по центре города стало известно благодаря видео, которое выложил сам шофер в аккаунте в Instagram. Тогда видео возмутило общественность.

В январе 2018 года 30-летнего автомобилиста осудили за целый раз правонарушений ПДД. Отметим, что ранее водитель не привлекался к ответственности.

Видео: Instagram/richrussiankids