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nastya960
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Дрифтеры испортили велодорожку в центре Петербурга

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Ее восстановление обойдется гонщикам в 640 тысяч рублей.

Гонщики во время съемок ролика испортили разметку велодорожки. Об этом сообщили в соцсетях. 

Жители города сообщили, что дорожка для велосипедистов от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста выжжена покрышками. Видео дрифта появилось в Сети вчера. Молодые люди ездили около Михайловского замка и затем свернули на набережную реки Фонтанки.

Велодорожка - 257 метров длиной. Метр разметки стоит 2500 рублей. То есть, возможно, гонщикам придется заплатить 640 тысяч рублей за восстанвление велодорожки.

Ранее петербуржец, устроивший дрифт на Исаакиевской площади, понес наказание.

Видео: ДТП и ЧП| Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: велодорожка , дрифт , михайловский замок , набережная фонтанки
Категории: Лента новостей Новости СПб Автомобильные новости

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    Сегодня 10:21

    В принципе, велосипедисты по тротуарам и дорогам гоняют точно так же. Но безнаказанно!

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