Дрифтеры испортили велодорожку в центре Петербурга

Ее восстановление обойдется гонщикам в 640 тысяч рублей.

Гонщики во время съемок ролика испортили разметку велодорожки. Об этом сообщили в соцсетях.

Жители города сообщили, что дорожка для велосипедистов от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста выжжена покрышками. Видео дрифта появилось в Сети вчера. Молодые люди ездили около Михайловского замка и затем свернули на набережную реки Фонтанки.

Велодорожка - 257 метров длиной. Метр разметки стоит 2500 рублей. То есть, возможно, гонщикам придется заплатить 640 тысяч рублей за восстанвление велодорожки.

Ранее петербуржец, устроивший дрифт на Исаакиевской площади, понес наказание.

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