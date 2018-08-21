Дрифтеры испортили велодорожку в центре Петербурга

Гонщики во время съемок ролика испортили разметку велодорожки. Об этом сообщили в соцсетях.
Жители города сообщили, что дорожка для велосипедистов от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста выжжена покрышками. Видео дрифта появилось в Сети вчера. Молодые люди ездили около Михайловского замка и затем свернули на набережную реки Фонтанки.
Велодорожка - 257 метров длиной. Метр разметки стоит 2500 рублей. То есть, возможно, гонщикам придется заплатить 640 тысяч рублей за восстанвление велодорожки.
Ранее петербуржец, устроивший дрифт на Исаакиевской площади, понес наказание.
Видео: ДТП и ЧП| Санкт-Петербург/ ВК
В принципе, велосипедисты по тротуарам и дорогам гоняют точно так же. Но безнаказанно!