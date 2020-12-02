Le Parisien: во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским в Эрбле

Полиция разыскивает третьего участника нападения на патрульных.

СМИ: во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским в Эрбле. Об этом рассказали местные журналисты из издания Le Parisien. Со ссылкой на правоохранительные органы авторы публикации заявили, что патруль поймал подозреваемого под Парижем. Мужчина подозревается в стрельбе, которая произошла вечером 7 октября в Эрбле-сюр-Сен.

Известно, что операция проводилась в 20 часов по местному времени 1 декабря (22 часа по московскому времени) в пригороде столицы Нантер. Участие в миссии принимал спецназ полиции RAID. Сейчас представители закона разыскивают третьего участника преступления. Ранее один из участников атаки сдался властям.

Напомним, что в начале октября неизвестные напали на двух полицейских в коммуне Эрбле-сюр-Сен. Трое мужчин отобрали у представителей закона оружие и расстреляли их в упор. Один из патрульных получил четыре ранения в ноги и живот. Его госпитализировали в критическом состоянии. Второй полицейских сумел вызвать подкрепление, но получил меньше повреждений. Оба пострадавших до сих пор находятся в больнице.

У школы под Парижем задержали человека с ножом.

Видео: BFMTV