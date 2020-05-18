Молодежь вышла на улицы из-за трагедии, в которой участвовала машина полиции.

Под Парижем произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста. Об этом сообщили журналисты французского телеканала BFMTV. Полиции предместья Аржантей пришлось распылять слезоточивый газ против участников акции протеста. Шествие по большей части состояло из молодежи. Они вышли на улицы из-за того, что 18-летнего байкера в ночь на 17 мая сбила патрульная машина.

Напомним, что трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и врезался в столб. Позже он скончался в больнице. Очевидцы заявили, что это момента столкновения с дорожной преградой, шофер ударился о мотоциклиста. Из-за инцидента жители района, в котором проживал погибший, вышли на протестные акции. Они крушили автобусные остановки, а также поджигали мусорные урны. Полиция смогла стабилизировать обстановку к утру понедельника. на данный момент патрули правоохранительных органов продолжают следить за обстановкой.

На данный момент расследованием гибели мотоциклиста занимаются сотрудники Прокуратуры города Понтуаза. Он является административный центром префектуры Валь-д"Уаз.

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Видео: Twitter/Eric Ciotti