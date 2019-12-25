Жеральд Дарманен рассказал об опасном инциденте с вооруженным мужчиной.

У школы под Парижем задержали человека с ножом. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Чиновник поблагодарил представителей закона, которые отличились хладнокровием и оперативными действиями. По словам очевидцев, подозрительный мужчина вел себя угрожающе.

Они быстро вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени Жеральд Дарманен, глава МВД Франции

Напомним, что за последние недели во Франции участились случаи нападения вооруженных людей. За серией атак предположительно стоят исламисты. Днем 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель истории и географии Самюэль Пати. После этого преступник попытался угрожать ножом полиции, но был застрелен.

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