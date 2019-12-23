Об этом понтифик рассказал в книге TerraFutura.

Папа римский Франциск назвал секс "божественным удовольствием". Об этом сообщили журналисты из AFP со ссылкой на книгу TerraFutura, в которой опубликованы высказывания понтифика.

Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное папа римский Франциск

Понтифик заметил, что церковь всегда будет осуждать "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но принимать простое, человеческое и нравственное. По его словам, чувства отрицает "преувеличенная мораль", которую следует считать неправильной трактовкой послания для христиан. Франциск добавил также, что удовольствие от еды нужно человеку для того, чтобы оставаться здоровым, а сексуальное - для того, чтобы сделать любовь красивой и служит гарантией продолжения вида.

СМИ сообщили о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI.

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