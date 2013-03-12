93-летний религиозный деятель ослаб из-за инфекционного заболевания.

СМИ сообщили о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI. Журналисты из Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа бывшего папы римского Петера Зеевальда рассказали, что у 93-летнего деятеля диагностировали рожистое воспаление лица. Это заболевание является инфекционным. Оно выражается в покраснении участка кожи. Болезнь сопровождается интоксикацией организма и повышенной температурой.

Зеевальд отметил, что общался с Бенедиктом XVI 1 августа. Несмотря на болезнь почетный папа был оптимистичен. Он заметил, что собирается "снова взяться за перо", если ему позволит состояние здоровья. При этом папа был слаб.

Напомним, что Бенедикт XVI посетил немецкий город Регенсбург. Там он навещал старшего брата Георга. Последний вскоре скончался в возрасте 96 лет из-за тяжелой болезни. Сам Бенедикт XVI уже составил духовное завещание.Оно будет опубликовано после его гибели.

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