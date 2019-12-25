Папа Римский провел свою пасхальную службу без прихожан

В своем обращении к верующим Urbi et Orbi после службы понтифик призвал все страны мира к ослаблению санкций и прекращению огня из-за пандемии коронавируса.

Папа Римский Франциск провел традиционную пасхальную службу в пустом соборе Святого Петра в Ватикане.

В своем обращении к верующим 12 апреля понтифик обратил внимание на то, что из-за пандемии коронавируса всеми странами мира необходимо снятие санкций и прекращение огня – в частности, Франциск упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Ираке, Ливане, Палестине и Израиле, а также в восточной Украине.

Ранее мы сообщали о том, что Ватикан рассекретит документы времен Второй мировой войны. Речь идет о времени, когда церковью руководил противоречивый понтифик Пий XII. Решение показать документы принял папа Римский Франциск.

Видео: YouTube / Yahoo Finance