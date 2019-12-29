Историки получат доступ к архиву, связанному с именем Пия XII.

Ватикан рассекретит документы времен Второй мировой войны. Святой престол с понедельника открывает доступ к архивным документам. Посмотреть на них смогут историки и исследователи. Об этом сообщили "РИА Новости".

Речь идет о времени, когда церковью руководил противоречивый понтифик Пий XII. Решение показать документы принял папа Римский Франциск. Год назад Ватикан праздновал 80-летие с момента избрания Эудженио Пачелли (Пия XII) на Апостольский престол. Франциск подчеркнул, что на годы понтифика пришелся "один из самых печальных и темных моментов ХХ века". Эксперты не раз высказывали критику в адрес руководства главы католической церкви во время Второй мировой войны.

Ранее папа Римский извинился за то, что ударил женщину на площади святого Петра.