Он объяснил журналистам свое поведение.

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину на площади святого Петра. Понтифик попросил прощения за свое поведение и плохой пример, поданный накануне.Об этом глава католической церкви рассказал BBC News.

Всем нам не раз приходилось терять терпение. Это случается и со мной прокомментировал свои действия папа римский

Ранее в СМИ распространилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как Франциск несколько раз бьет по рукам женщине, которая не захотела его отпускать. Папа пытался уйти от толпы, которая отмечала новогоднюю ночь. После происшествия в ситуацию вмешалась охрана.

Ранее Piter.tv писал о том, что Папа Римский в рождественском послании упомянул Украину.

Фото и видео: Twitter/CBS News