Папа Римский в рождественском послании упомянул Украину

Он призвал урегулировать конфликт в стране и установить крепкий мир.

Папа Римский Франциск в рождественском послании призвал урегулировать конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на Украине. Его обращение транслировалось в прямом эфире государственного телевидения Rai.

"Пусть свет от Рождества Христова осветит детей, которые страдают от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира", - пожелал Папа. Он надеется, что "Свет Спасителя" поможет "возлюбленной Украине" урегулировать конфликт и установить крепкий мир.

"Есть мрак в отношениях людей, в семьях, обществе, но свет Христа сильнее. Есть мрак экономических, политических и экологических проблем, но свет Христа сильнее", - отметил Папа Римский Франциск.

Отдельное послание Папа направил в Южный Судан. Он пожелал мира и процветания этой стране, а также "братского перемирия".

Отметим, что Франциск принимал посредническое участие в урегулировании конфликта в Южном Судане. Он хотел посетить эту страну и Ирак. Но, по словам Папы, условия для таких визитов пока не сложились. Планируется, что в 2020 году понтифик посетит Ливан, который сейчас переживает острый внутриполитический кризис.

Ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Видео: YouTube / Vatican News