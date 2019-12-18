Его пролонгирование означает, что на Украине хотят мирным путем решить проблемы в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Его пролонгирование означает, что на Украине хотят мирным путем решить проблемы в регионе. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной рады.

Действие закона, который существует с 18 октября 2014 года, продлили до конца 2020 года. Не смотря на то, что закон неоднократно пролонгировался, после саммита "нормандской четверки" Зеленский сообщил, что он носит временный характер.

Документ предусматривает введение особого статуса на Донбассе после окончательного вывода войск. Кроме того, он разрешает провести на неподконтрольных Киеву территориях выборы. Закон был принят на основе минских соглашений.

Ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве.

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