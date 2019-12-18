Политик объяснил, что оппозиции и власти стоит научиться уважать друг друга.

Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве. Глава Украины не считает, что такой путь приемлем для цивилизованной страны. Об этом сообщили "РИА Новости".

Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские прокомментировал глава Украины

Так президент страны ответил на информацию о стычках между полицейскими и митингующими активистами. Последние попытались забросать представителей закона камнями. Конфликты возникли около здания Верховной Рады в Киеве.В общей сложности пострадали 17 оперативников, задержаны 26 украинцев-нарушителей общественного порядка. Позже их отпустили.

Оппозиция выступает против закона о продаже сельскохозяйственных земель.Зеленский считает, что оппозиция и власть должны научиться уважать друг друга, чтобы "жить вместе" и противостоять "старым элитам".

Ранее Piter.tv писал о том, что у метро "Автово" прошли пикеты против "урановых хвостов".

Видео: YouTube/Зе!Президент