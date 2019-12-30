Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

Он несколько раз наказал женщину ударами по рукам.

Папа римский Франциск ударил женщину на праздновании Нового года. Инцидент произошел во время общения с католическими верующими на площади Святого Петра в Риме. Франциск ударил по руке нарушительницу спокойствия, которая попыталась схватить понтифика за рукав. Он несколько раз резко отреагировал на действия женщины. Она хотела затащить папу римского за заграждение, пока тот проходил через толпу, отмечающую Новый год. Сразу после происшествия в ситуацию вмешалась охрана.

Видео попало на видеозапись телеканала CBS News. Журналисты разместили ролик в собственном аккаунте в Twitter.

Ранее Piter.tv писал о том, что папа Римский в рождественском послании упомянул Украину.

Фото и видео: Twitter/CBS News

