Глава Белоруссии встретился с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что европейский регион нуждается в новых мирных инициативах. Соответствующее заявление глава республики сделал во время рабочей встречи в Минске с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем, который завершает свою миссию в стране. Политик указал гостю на то, что одной активности со стороны католической церкви недостаточно, так как странам Европы важно иметь таких крепких руководителей, которые бы исходили из национальных интересов и интересов народа, а не только подчинялись бы и действовали кому-либо в угоду.

Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем - как бы мы ни плакались, живем неплохо, - нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать. наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко напомнил о своих встречах с главами Святого престола. Он заметил, что все руководители католической церкви, с которыми он виделся, оказались серьезными и порядочными людьми. В Минске выразили благодарность Анте Йозичуза поддержку при освобождении 30 белорусских граждан после начала специальной военной операции на Украине.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого