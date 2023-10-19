Лукашенко: Белоруссия должна выйти на новый уровень отношений с Пакистаном

Президент отметил низкий товарооборот между странами и необходимость его увеличения.

Белоруссия должна выйти на новый уровень отношений с Пакистаном. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече со спикером парламента Пакистана Сардаром Аяз Садиком в Минске.

Лукашенко отметил низкий товарооборот между странами и необходимость его увеличения. Президент напомнил, что Белоруссия и Пакистан реализуют договоренность о выработке совместного плана действий на перспективу. Речь идет о разработке дорожной карты на 2025-2027 годы, где будут определены основные направления сотрудничества.

Я бы очень хотел, чтобы парламентарии наших стран были вовлечены в создание этого плана отношений Беларуси и Пакистана. Это было бы хорошим подспорьем в работе торгово-экономической комиссии. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский де-факто принимает решения на Украине.

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