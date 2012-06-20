Лукашенко заявил, что Зеленский де-факто принимает решения на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский де-факто принимает решения на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
По словам Лукашенко, есть вопросы о легитимности украинского лидера. Он подчеркнул, что решения, которые принимает Зеленский, исполняются.
Вот он принял решение, вот это безумство в направлении Курска осуществить, и армия исполняет.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии.
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