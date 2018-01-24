Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии

По его словам, это связано с решением Украины разместить вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об укреплении границы страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, это связано с решением Украины разместить вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных. Он подчеркнул, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточные рубежи республики.

Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Киев собрал наемников для нападения на Курскую область.

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