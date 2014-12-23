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Лукашенко: Киев собрал наемников для нападения на Курскую область

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По его словам, в нападении на Курскую область "не было непрофессионалов".

Киев собрал группу наемников для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, в нападении на Курскую область "не было непрофессионалов". Белорусский лидер отметил, что боевые силы ВСУ были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Лукашенко отметил, что в числе наемников были поляки.

Это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что санкции в отношении удобрений обострили проблему голода.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, курская область, наемники, президент белоруссии, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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