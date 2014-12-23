Лукашенко: Киев собрал наемников для нападения на Курскую область

Киев собрал группу наемников для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, в нападении на Курскую область "не было непрофессионалов". Белорусский лидер отметил, что боевые силы ВСУ были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Лукашенко отметил, что в числе наемников были поляки.
Это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что санкции в отношении удобрений обострили проблему голода.
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