Лукашенко: Киев собрал наемников для нападения на Курскую область

По его словам, в нападении на Курскую область "не было непрофессионалов".

Киев собрал группу наемников для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, в нападении на Курскую область "не было непрофессионалов". Белорусский лидер отметил, что боевые силы ВСУ были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Лукашенко отметил, что в числе наемников были поляки.

Это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что санкции в отношении удобрений обострили проблему голода.

Видео: Telegram / Пул Первого