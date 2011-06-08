Лукашенко: санкции в отношении удобрений обострили проблему голода

Ограничения экспорта в отношении белорусских калийных удобрений обострили на мировой арене проблему нехватки продовольствия беднейших стран. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая на третьем саммите "Голос глобального Юга" в формате видеоконференции. Политик назвал санкционное давление коллективного Запада незаконным, несправедливым и варварским.
Не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах. Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах.
Александр Лукашенко, глава Белоруссии
Индия в третий раз проводит данное мероприятие в виртуальном формате. Глобальным Югом условно СМИ называют государства Африки, Латинской Америки, а также Карибского бассейна, Тихоокеанских островов и развивающиеся страны азиатского региона.
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над Белоруссией и РФ.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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