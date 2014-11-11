Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над Белоруссией и РФ

Глава Белоруссии рассказал о нарушении со стороны Киева.

Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа уничтожили в южной части страны несколько целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших с украинской земли. Соответствующее заявление сделал местный президент Александр Лукашенко. Иностранный политик пояснил, что инцидент произошел в 19:04 вечера в пятницу. Средства ПВО на высоте в полтора километра и при дальности 6,5 километра уничтожили объекты противника.

Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

В настоящее время Минск передал Москве информацию о воздушных целях с Украины, которые затем были сбиты российскими специалистами под Ярославлем.

Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого