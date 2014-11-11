Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны

В республике заметили, что готовы ответить на внешнюю агрессию.

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал соотечественников не переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Иностранный политик заметил, что у властей в Минске есть, чем ответить тем, кто против него захочет "натопыриться". Такими сведениями глава государства поделился с местным населением во время своей рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области.

По поводу войны - не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там натопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может… Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого