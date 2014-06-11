Он также отметил попытки рассорить и расколоть страны изнутри.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ. Об этом он рассказал на встрече с министрами внутренних дел стран содружества.

По словам главы государства, каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию. Лукашенко подчеркнул, что подобные революции являются попыткой государственного переворота. Он также отметил попытки рассорить и расколоть страны изнутри.

Ранее Лукашенко предостерег тех, кто не сотрудничает с Россией из-за санкций.

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