По его словам, жизнь в настоящее время стала бурной и изменчивой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег тех, кто не сотрудничает с Россией из-за санкций. Об этом он заявил на встрече с министрами внутренних дел стран СНГ.

По словам Лукашенко, жизнь в настоящее время стала бурной и изменчивой. Он подчеркнул, что многие ищут выгоду, в том числе от отказа сотрудничать с Россией на фоне санкций. Президент отметил, что не стоит этого делать.

Кто его знает, что будет завтра с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности.

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