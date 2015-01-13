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Лукашенко предостерег тех, кто не сотрудничает с Россией из-за санкций

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По его словам, жизнь в настоящее время стала бурной и изменчивой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег тех, кто не сотрудничает с Россией из-за санкций. Об этом он заявил на встрече с министрами внутренних дел стран СНГ.

По словам Лукашенко, жизнь в настоящее время стала бурной и изменчивой. Он подчеркнул, что многие ищут выгоду, в том числе от отказа сотрудничать с Россией на фоне санкций. Президент отметил, что не стоит этого делать.

Кто его знает, что будет завтра с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, россия, санкции, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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