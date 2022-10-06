Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности

По его словам, вопросы обеспечения безопасности носили закрытый характер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимир Путиным вопросы безопасности. Об этом он рассказал на совещании по международным вопросам в Минске.

По его словам, вопросы обеспечения безопасности носили закрытый характер. Лукашенко подчеркнул, что все силовые структуры и министры подключены к обсуждению в данной сфере. Также белорусский лидер заявил, что в ходе последних переговоров с Путиным "найдено взаимопонимание по всем вопросам".

Ранее Песков рассказал о рабочих моментах в отношениях России и Белоруссии.

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