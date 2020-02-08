Зеленский: папа Римский назвал меня "президентом мира"

Президент Украины поделился впечатлениями о встрече с папой Римским.

После встречи в Ватикане с папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе его считают "президентом мира". Цитату приводит пресс-служба офиса главы государства. Два лидера говорили о вопросах мира и гуманитарные инициативы.

Для того, чтобы понимать происходящую ситуацию на востоке Украины, Зеленский пригласил понтифика к себе в страну посетить Донбасс с украинской стороны.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский нашел применение полученным от "Газпрома" деньгам. Он предложил инвестировать средства в создание инфраструктурных проектов и развитие медицины. Президент заявил, что сейчас есть приоритет в сфере строительства дорог.

Видео: YouTube/Факти ICTV, president.gov.ua