Их направят на строительство дорог, медицину и энергетику.

Владимир Зеленский нашел применение полученным от "Газпрома" деньгам. Он предложил инвестировать средства в создание инфраструктурных проектов и развитие медицины. Президент заявил, что сейчас есть приоритет в сфере строительства дорог. Об этом политик рассказал на совещании в кабинете министров и Верховной Раде.

Также средства могут быть частично направлены на повышение энергоэффективности. В стране появится более 200 учреждений, связанных с здравоохранением. Соответствующие документы будут подготовлены за две недели.

Речь идет о выплатах, которые постановил сделать Стокгольмский арбитражный суд. Российская компания отдаст Украине 2,9 млрд долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие.

Видео: YouTube/Зе!Президент