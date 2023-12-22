Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Конфликт возник между спортсменами из "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Калгари Флеймз".

Представители"Нью-Йорк Рейнджерс" приняли у себя на домашней арене команду "Калгари Флэймз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В середине второго периода ледовой встречи российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин подрался со словацким форвардом из клуба оппонентов Мартином Поспишилом. Для начала противники несколько раз столкнулись в игровых эпизодах. Далее, во время паузы в матче они затеяли драку друг с другом. Позже этот случай вылился в массовое противостояние, в котором приняли участие другие хоккеисты. По итогам этого события судьям пришлось разнимать оппонентов. В результате алым штрафом по две минуты были наказаны игроки "Рейнджерс" Панарин, Алексис Лафренье и Эрик Густафссон. Со стороны "Калгари" за грубость на арене были удалены Поспишил и Брейден Пахал.

"Рейнджерс" обыграли "Калгари", Шестеркин оформил первый шат-аут.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом