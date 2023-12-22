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"Рейнджерс" обыграли "Калгари", Шестеркин оформил первый шат-аут

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Калгари" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам. Он впервые в нынешнем сезоне отыграл матч на ноль. Для "Рейнджерс" эта третья сухая победа в чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Игорь Шестеркин провел 34 матча, в которых пропустил 93 шайбы.

Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" разгромить "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: игорь шестеркин, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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