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Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" разгромить "Монреаль"

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На счету форварда 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" разгромил "Монреаль" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев на 25-й секунде встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 51 матч и набрал 12 (8+4) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" уступил "Ванкуверу", Овечкин забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Культура, Спорт, Хоккей,

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