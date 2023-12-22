Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" разгромить "Монреаль"

"Сент-Луис" разгромил "Монреаль" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.
Нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев на 25-й секунде встречи.
В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 51 матч и набрал 12 (8+4) очков.
Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" уступил "Ванкуверу", Овечкин забросил шайбу.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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