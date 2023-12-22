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"Вашингтон" уступил "Ванкуверу", Овечкин забросил шайбу

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Хоккеист забил за "Вашингтон" в пятом матче подряд.

"Вашингтон" уступил "Ванкуверу" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Россиянин отличился на 27-й минуте встречи. Он забил за "Вашингтон" в пятом матче подряд.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 48 матчей и набрал 36 (13+23) очков.

Ранее мы сообщали, что НХЛ дисквалифицировала Задорова на два матча за опасный силовой прием.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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