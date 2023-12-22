НХЛ дисквалифицировала Задорова на два матча за опасный силовой прием

Защитника удалили в матче с "Детройтом" за атаку в область головы и шеи.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала защитника "Ванкувера" Никиту Задорова на два матча за опасный силовой прием. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента безопасности игроков НХЛ.

Инцидент произошел 10 февраля в матче против "Детройта", в котором "Ванкувер" уступил со счетом 3:4. Во втором периоде встречи Задоров применил силовой прием против шведского форварда Лукаса Рэймонда. За атаку в область головы и шеи хоккеист был удален до конца матча. Рассмотрев данный эпизод, НХЛ приняла решение отстранить хоккеиста на две игры.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 48 матчей и набрал 10 (1+9) очков. Первую половину сезона защитник провел в составе "Калгари".

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Видео: YouTube / SPORTSNET