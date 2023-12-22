Шайба Тарасенко помогла "Оттаве" одержать победу над "Торонто"

На счету форварда 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" добилась победы над "Торонто" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кандиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Оттавы" Владимир Тарасенко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 46 матчей и набрал 34 (14+20) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET