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Шайба Тарасенко помогла "Оттаве" одержать победу над "Торонто"

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На счету форварда 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" добилась победы над "Торонто" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кандиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Оттавы" Владимир Тарасенко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 46 матчей и набрал 34 (14+20) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк оттава сенаторз, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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