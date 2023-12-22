Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус"

Россиянин набрал 89 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами. С его помощью отличились голами Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 52 матча и набрал 89 (33+56) очков.

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Видео: YouTube / NHL