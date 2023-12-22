Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон"

На счету форварда 12 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Бостоном" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в пустые ворота хозяев в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 47 матчей и набрал 35 (12+23) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть аутсайдера НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET